Когда модернизированная подлодка “Самара” вернется во флот

“Самара” и такого же типа подлодка “Братск” не ходят в море с 2010-х годов. И если первую ожидает капитальный ремонт и модернизация, то вторую посчитали непригодной к ремонту, а значит и восстановлению она не подлежит.

Источники “Известий” в военном ведомстве объяснили, что на “Самару” будет установлено новое радиоэлектронное оборудование, будут заменены ряд узлов и механизмов. И самое главное, что она пополнит свой арсенал крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее военный эксперт дал оценку российским подлодкам, выделив “Ясень”. По его словам, подлодки проекта 885 «Ясень» одни из самых засекреченных на российском флоте и при этом оснащены последними разработками и выполнены по уникальным технологиям.