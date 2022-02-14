Когда на самом деле Homo sapiens появился в Европе

Ранее археологи считали, что неандертальцы исчезли с европейского континента около 40 тысяч лет назад - вскоре после прибытия Homo sapiens. Причём не было до этого и доказательств, что эти два вида людей могли встретиться.

Однако открытие специалистов из Университета Тулузы (Франция) доказывает, что всё было совсем не так. На самом деле Homo sapiens появился в Западной Европе раньше на 54 тысячи лет назад. Получается, что обе разновидности людей попеременно обитали в пещере Мандрин, которая находится на территории нынешней Роны на юге Франции. Учёные полагают, что неандертальцы могли выступать в качестве проводников Homo Sapiens к источникам кремня.