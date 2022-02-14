Когда на самом деле Homo sapiens появился в Европе

Когда на самом деле Homo sapiens появился в ЕвропеРассказывают французские учёные
Ранее археологи считали, что неандертальцы исчезли с европейского континента около 40 тысяч лет назад - вскоре после прибытия Homo sapiens. Причём не было до этого и доказательств, что эти два вида людей могли встретиться.
Однако открытие специалистов из Университета Тулузы (Франция) доказывает, что всё было совсем не так. На самом деле Homo sapiens появился в Западной Европе раньше на 54 тысячи лет назад. Получается, что обе разновидности людей попеременно обитали в пещере Мандрин, которая находится на территории нынешней Роны на юге Франции. Учёные полагают, что неандертальцы могли выступать в качестве проводников Homo Sapiens к источникам кремня.
В пещере Мандрин находят предметы, возраст которых составляет более 80 тысяч лет. Команда учёных обнаружила в ходе экспедиции особый слой, на котором расположены как минимум 1,5 тысячи ограненных кремневых наконечников. И по внешнему виду эти наконечники не похожи на оружие неандертальцев. По мнению руководителя исследования Людовика Слимака, эти наконечники были созданы представителями культуры Нерониан, которые жили в районе Роны.
Также обнаружили эксперты в пещере Мандрин девять зубов, которые принадлежали шести людям. Один из них - молочный зуб, найденный на том же слое, где и наконечники, - принадлежал ребёнку Homo sapeins. Это и является сейчас, по словам учёных, самым ранним свидетельством существования в Западной Европе современного человека.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Science Advances.