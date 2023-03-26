Когда на Земле появится новый океан? Мнение учёных

В 2005 году учёные обнаружили в пустынях Эфиопии Восточно-Африканский разлом длиной более 56 км. Именно в нём может образоваться океан. По словам исследователей, подобные типы тектонических сдвигов наблюдались при образовании Красного моря между Африкой и Аравийским полуостровом и Аденского залива между Восточной Африкой и Западной Азией.

«Восточный рукав Рифтовой долины довольно активен, это видно по многочисленным толчкам, происходящим вокруг него, однако для того, чтобы это произошло, потребуется много времени, возможно, миллионы лет», — отметил один из авторов научной работы.