Когда начнутся поставки модернизированных истребителей Су-30

Это должно случиться в 2023 году. Сейчас самолёты с двигателем АЛ-41Ф-1С, которым также оснащаются Су-35, проходят специальные лётные испытания (СЛИ). Они по плану завершатся к декабрю 2023 года. Всего истребителю предстоит более 150 испытательных полётов. На данный момент план выполнен на 10%.

Источник также добавил, что при модернизации истребителя до уровня Су-30СМ2 был сделан упор на оснащение дополнительным авиационным вооружением.

На форуме «Армия-2020» Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку модернизированных Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что ведомство закажет 21 новый истребитель.