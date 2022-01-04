Когда начнутся поставки модернизированных истребителей Су-30

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Когда начнутся поставки модернизированных истребителей Су-30У них лучше двигатель и вооружение
Источник в авиапроме сообщил журналистам, когда начнутся поставки российским военным модернизированных истребителей Су-30СМ2 с более совершенным двигателем и вооружением.
Это должно случиться в 2023 году. Сейчас самолёты с двигателем АЛ-41Ф-1С, которым также оснащаются Су-35, проходят специальные лётные испытания (СЛИ). Они по плану завершатся к декабрю 2023 года. Всего истребителю предстоит более 150 испытательных полётов. На данный момент план выполнен на 10%.
Источник также добавил, что при модернизации истребителя до уровня Су-30СМ2 был сделан упор на оснащение дополнительным авиационным вооружением.
На форуме «Армия-2020» Минобороны и ОАК подписали контракт на поставку модернизированных Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что ведомство закажет 21 новый истребитель.
Источник: Интерфакс