Когда начнётся противостояние Евросоюза и крупных технологических компаний как Apple

Вестагер отметила, что Комиссия будет готова действовать против любых нарушений, допущенных компаниями, которые попадают под действие закона. Это Apple, Google, Microsoft, Amazon и др.

Эти компании могут быть оштрафованы в размере «до 10 процентов от их общего оборота в предыдущем финансовом году», если будут обнаружены нарушения DMA. Штраф может увеличиться до 20 процентов в случае повторного нарушения. В соответствии с законом, у компаний будет три месяца, чтобы заявить о своем статусе в Комиссию, после чего следует двухмесячный период ожидания для получения подтверждения от ЕС. То есть мы не увидим никакого реального противостояния между Евросоюзом и крупными компаниями до конца 2023 года.