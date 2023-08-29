Когда новый российский самолёт уйдёт в массы

Российский ближнемагистральный самолёт SJ-100 начнёт массовое производство не раньше 2024 года, сообщил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. До этого времени, до конца 2023 года, машина будет подвергаться тестированию и испытаниям.

Сначала производство будет ограниченным, поскольку производители не могут сразу выпустить большое количество SJ-100. Постепенно они надеются заменить старые самолёты новыми моделями, но это займёт время, так как для полной замены потребуется около 700 новых самолётов.

Однако одиночные или небольшие партии SJ-100 могут быть предоставлены компаниям, особенно тем, которые используют старые самолёты. Также возможно, что дружественные страны также проявят интерес к приобретению этой модели. Однако прежде чем массово выпускать SJ-100, необходимо адаптировать региональные аэропорты для принятия этих самолётов, так как не все из них готовы к приёму таких воздушных судов.

Самолёт SJ-100, созданный с полным импортозамещением в производственном центре ПАО «Яковлев», успешно прошёл первый полет в Комсомольске-на-Амуре. В Минпромторге подчеркнули, что в ходе испытаний подтвердились надёжность отечественных систем самолёта, а также его управляемость и стабильность в воздухе.