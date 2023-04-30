Когда по Земле ходили предки человека, на Марсе текла соленая вода: китайский марсоход нашел следы

Марсоход "Чжужун" обнаружил следы соленой воды, которая текла по поверхности примерно 0,4-1,4 миллиона лет назад в южной части равнины Утопия. Для сравнения: человек работающий сформировался как вид примерно 1,8 млн лет назад.

Марсоход обнаружил несколько барханных дюн, покрытых гидратированными минералами и яркими корками, а также светлый след длиной более 40 сантиметров и шириной 1,5 сантиметра. Анализ состава корок и агломератов показал, что они содержат гидратированные сульфаты, гидратированный кремнезем, минералы на основе оксида трехвалентного железа и хлориды.

Открытие важно, поскольку ответ на вопрос, существует (или существовала) ли на Марсе жидкая вода, имеет решающее значение для определения возможности существования в прошлом (или в настоящем) жизни на планете. Обнаружение доказательств существования жидкой воды в низких широтах Марса в относительно недавнем прошлом повышает вероятность того, что области с жидкой водой могут все еще существовать на современном Марсе.

Марсоход, к сожалению, все еще находится «в спячке», согласно данным зонда MRO. Если марсоход не проснется к июлю, это, скорее всего, будет означать, что он «мертв».