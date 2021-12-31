Когда подешевеют тарифы Tele2 по требованию ФАС

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Когда подешевеют тарифы Tele2 по требованию ФАСОператор согласился исполнить предписания службы
В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Tele2 на 825,5 тысячи рублей из-за необоснованного повышения стоимости услуг в среднем на 13% в январе 2021 года. Спустя год после повышения оператор сотовой связи согласился снизить цены на эти тарифы.
ФАС сообщила, что с 11 января 2022 года тарифы Tele2 будут приведены к уровню до повышения. Служба признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.
В итоге Tele2 отказался от дальнейших исков и исполнил предписания ФАС. 1 января 2022 года абоненты компании получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года.
Источник: ФАС