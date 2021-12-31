Когда подешевеют тарифы Tele2 по требованию ФАС

ФАС сообщила, что с 11 января 2022 года тарифы Tele2 будут приведены к уровню до повышения. Служба признала, что оператор установил монопольно высокие цены на свои услуги. Компания обратилась в суд, однако он поддержал позицию антимонопольного ведомства.

В итоге Tele2 отказался от дальнейших исков и исполнил предписания ФАС. 1 января 2022 года абоненты компании получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года.