Когда появились первые континенты на Земле

Исследователи оценили возраст горных пород самых древних континентальных фрагментов (называемых кратонами) в Индии, Австралии и Южной Африке. Авторы новой научной работы пришли к выводу, что первые крупные континенты поднялись над уровнем моря около 3 млрд лет назад. Это намного раньше, чем старая оценка в 2,5 млрд лет.

Учёные определили возраст песчаных отложений, изучив микроскопические зёрна минерала циркона. Этот минерал содержит крошечное количество урана, который очень медленно превращается в свинец в результате радиоактивного распада. Это позволяет оценить возраст зёрен циркона.