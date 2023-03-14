Когда появились современные стереотипы о мужчинах и женщинах

Исследователи изучили челюсти более 10 тысяч человек, чьи останки были обнаружены в 139 археологических памятниках по всей Европе. Оказалось, что люди, которые живут в районах, где мужчины исторически почитались больше женщин, проявляют сегодня больше гендерных предубеждений, чем те, кто живёт в местах, которые были более эгалитарными столетия назад.

Эти предубеждения пережили монументальные социально-экономические и политические изменения, такие как индустриализация и мировые войны. Однако исследователи обнаружили одно исключение из этого правила: в регионах, где произошла внезапная крупномасштабная замена населения из-за пандемии или стихийного бедствия, передача этих предубеждений была прервана.

Как челюсти помогли учёным понять это? Например, в одном из археологических памятников у 58% женщин были признаки недоедания и травмы зубов, в то время как подобное наблюдалось лишь у 25% мужчин. Это значит, что мужчинам отдавали приоритет при лечении.