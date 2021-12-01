Когда предки человека перестали быть клыкастыми

К группе антропоидов помимо современного человека и вышеперечисленных приматов относятся и предки человека. У них у всех был общий предок — проконсул, живший 15-18 млн лет назад. У него были крепкие клыки.

Исследователи изучили более 300 окаменелых зубов гоминидов. Анализ показал, что клыки у предков человека уменьшились примерно 4,5 млн лет назад, тогда гоминиды назывались ардипитеками рамидуса.

Учёные считают, что уменьшение клыков было связано с уменьшением межсамцовой агрессии. Самки почему-то стали выбирать более мирных самцов.