Когда предки человека перестали быть клыкастыми

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Когда предки человека перестали быть клыкастымиУчёные выяснили период
Современный человек имеет самые маленькие клыки из всех гоминидов — горилл, орангутанов и шимпанзе. Когда у наших предков уменьшились эти зубы? Учёные ответили на вопрос,
К группе антропоидов помимо современного человека и вышеперечисленных приматов относятся и предки человека. У них у всех был общий предок — проконсул, живший 15-18 млн лет назад. У него были крепкие клыки.
Исследователи изучили более 300 окаменелых зубов гоминидов. Анализ показал, что клыки у предков человека уменьшились примерно 4,5 млн лет назад, тогда гоминиды назывались ардипитеками рамидуса.
Учёные считают, что уменьшение клыков было связано с уменьшением межсамцовой агрессии. Самки почему-то стали выбирать более мирных самцов.
Источник: Naked Science