Когда прекратится дефицит электроники

В Китае вынуждены производители электроники вынуждены на несколько дней останавливать полностью работу. Связано это с тем, что правительство работает над снижением объёма выброса углерода. К 2030 году подобные отключения электричества могут стать привычными для жителей Китая. Коснуться это может и предприятий подрядчиков Intel, NVIDIA и Qualcomm.

Ресурсные войны могут сильно повлиять на отрасль. К примеру, если Китай не будет поставлять в другие страны редкоземельные элементы, то ситуация в индустрии ухудшится.

Стоимость этих ресурсов, как ожидается, совсем скоро начнёт стремительно расти. За один год цена сплава празеодима с неодимом для производства динамиков компаний Amazon и Lenovo увеличилась в два раза. Из-за этого валовая прибыль организаций уменьшилась на 20 процентов.

Вскоре может наступить дефицит металлического кремния из-за отключения электричества в Китае. Производится это вещество с помощью нагревания в печи песка и кокса и требует много электроэнергии. Кроме того, некоторым китайским компаниям уже сейчас сказали сократить объём производимых элементов на 90 процентов по сравнению с августом. В результате стоимость ресурса возросла до 10,5 тысяч долларов (около 766 тысяч рублей) за тонну.

Также цены на устройства, среди которых ноутбуки, смартфоны, планшеты и пр., могут ощутимо возрасти. Связано это будет с тем, что оборудование подорожает, а сильно заметно станет это при установке микросхем в бюджетные устройства.

Многие технологические отрасли на данный момент имеют проблемы с получением нужных для производства устройств компонентов. К примеру, компании по производству смартфонов недополучили уже примерно 80 процентов. Цена телевизоров с диагональю NPD возросла на 30 процентов. Дефицит микрочипов негативно скажется и на создании коммутаторов для дата-центров. Даже автомобильная компания Mercedes-Benz приостановит поставку некоторых моделей, а Opel уже закрыла свою фирму в Германии до 2022 года. Всё это - из-за нехватки чипов.

По мнению автора, улучшение ситуации наступит лишь в 2022 году. Всё дело в том, что существующий кризис связан с большим спросом на электронику и ограниченными возможностями производителей и вендоров. Для решения проблемы спроса организации строят новые предприятия, которые полноценно смогут работать лишь через 18-24 месяца.