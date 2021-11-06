Когда Qualcomm представит новый флагманский процессор для смартфонов

Qualcomm официально назвала даты Snapdragon Tech Summit 2021. Мероприятие начнётся 30 ноября и продлится по 2 декабря.

Как правило, компания представляет свои флагманские платформы в первый день саммита. А значит Snapdragon 898 можно ждать 30 ноября. В этот день Qualcomm может представить и другие процессоры.

На днях в сети опубликовали замеры производительности Snapdragon 898. Процессор тестировали в бенчмарке Geekbench5. Он набрал 1200 баллов в одноядерном режиме и 3900 баллов — в многоядерном.

Ранее также появилась информация, что первым смартфоном на Snapdragon 898 может, по традиции, стать флагман Xiaomi 12.