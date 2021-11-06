Когда Qualcomm представит новый флагманский процессор для смартфонов

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Когда Qualcomm представит новый флагманский процессор для смартфоновОбъявлены даты
Компания Qualcomm обычно представляет свои новые флагманские процессоры на мероприятии Snapdragon Tech Summit. Стало известно, когда оно пройдёт.
Qualcomm официально назвала даты Snapdragon Tech Summit 2021. Мероприятие начнётся 30 ноября и продлится по 2 декабря.
Как правило, компания представляет свои флагманские платформы в первый день саммита. А значит Snapdragon 898 можно ждать 30 ноября. В этот день Qualcomm может представить и другие процессоры.
На днях в сети опубликовали замеры производительности Snapdragon 898. Процессор тестировали в бенчмарке Geekbench5. Он набрал 1200 баллов в одноядерном режиме и 3900 баллов — в многоядерном.
Ранее также появилась информация, что первым смартфоном на Snapdragon 898 может, по традиции, стать флагман Xiaomi 12.
Источник: Qualcomm