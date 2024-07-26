Когда размер не имеет значения: ученые изучили тела млекопитающих и их мозг

Опубликовано 26 июля 2024, 17:01
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Когда размер не имеет значения: ученые изучили тела млекопитающих и их мозгСо сложным мозгом он оказался не важен
Анализ, проведенный в Центре эволюции Милнера при Университете Бата, выявил связь между половым диморфизмом (ПД) и сложностью мозга у млекопитающих. У млекопитающих с более развитым мозгом, как правило, меньше разница в размерах между самцами и самками этого вида, говорится в новом исследовании.
Ученые проанализировали геномы 124 видов млекопитающих и выяснили, что виды с ярко выраженным ПД, то есть большой разницей в размерах, имеют более крупные семейства генов, связанных с обонятельными функциями, и меньшие семейства генов, связанных с развитием мозга.
Напротив, у видов с минимальной ПД, таких как дельфины, наблюдалась обратная картина: более крупные семейства генов, связанные с развитием мозга, и более мелкие, связанные с обонятельными функциями.
Это позволяет предположить, что млекопитающие со значительным ПД могут полагаться на “повышенные обонятельные способности” при выборе партнера и территориальном поведении, в то время как млекопитающие с минимальным ПД больше “инвестируют” в когнитивные и социальные сложности.