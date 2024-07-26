Когда размер не имеет значения: ученые изучили тела млекопитающих и их мозг

Ученые проанализировали геномы 124 видов млекопитающих и выяснили, что виды с ярко выраженным ПД, то есть большой разницей в размерах, имеют более крупные семейства генов, связанных с обонятельными функциями, и меньшие семейства генов, связанных с развитием мозга.

Напротив, у видов с минимальной ПД, таких как дельфины, наблюдалась обратная картина: более крупные семейства генов, связанные с развитием мозга, и более мелкие, связанные с обонятельными функциями.

Это позволяет предположить, что млекопитающие со значительным ПД могут полагаться на “повышенные обонятельные способности” при выборе партнера и территориальном поведении, в то время как млекопитающие с минимальным ПД больше “инвестируют” в когнитивные и социальные сложности.