Когда размер важен: выживание животных во время урагана изучили

Исследователи из Принстона вместе с сотрудниками из других стран наблюдали за разнообразными реакциями животных на воздействие циклона. «Это первое исследование, которое когда-либо смогло отследить реакцию сообщества крупных млекопитающих на стихийное бедствие в реальном времени», — сказал Роберт Прингл , работающий с национальным парком Горонгоса с момента его создания.

Размер оказался ключевым фактором, определяющим выживание, причем у таких мелких животных, как ориби и камышовки, численность популяции сократилась на 50%. Авторы исследования рекомендуют специалистам по охране дикой природы эвакуировать уязвимые виды животных перед ураганами и обеспечивать их дополнительным кормом после стихийных бедствий для борьбы с ограничениями в питании.

Исследование подчеркивает жизнестойкость крупных млекопитающих и предлагает важные идеи для прогнозирования и смягчения последствий суровых погодных явлений для дикой природы.