Когда российские беспилотники начнут доставлять посылки в труднодоступные регионы

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Когда российские беспилотники начнут доставлять посылки в труднодоступные регионыБудущее рядом
Мы всё ближе к тому моменту, когда роботы-беспилотники начнут доставлять посылки и грузы на постоянной основе. Но насколько Россия и вправду близка к этому? Об этом рассказал заместитель руководителя рабочей группы рынка Национальной технологической инициативы Aeronet Павел Булат.
По словам специалиста, на сегодняшний день вполне реалистичен сценарий, при котором коммерческие беспилотники появятся в стране в ближайшие 3-4 года. Именно они помогут решить проблему перевозок для отдалённых территорий России.
С транспортной перевозкой всё достаточно сложно, потому что типы воздушных судов, на которых теоретически можно было бы перевозить грузы, отсутствуют. В нормативной базе есть только самолёт и вертолёт <...> Значит, для решения проблемы нужны разработки нового типа.
Павел Булат
И хоть пока что для перевозки грузов дронами существуют большие нормативные препятствия, от них можно избавиться достаточно быстро.