Когда российские беспилотники начнут доставлять посылки в труднодоступные регионы

С транспортной перевозкой всё достаточно сложно, потому что типы воздушных судов, на которых теоретически можно было бы перевозить грузы, отсутствуют. В нормативной базе есть только самолёт и вертолёт <...> Значит, для решения проблемы нужны разработки нового типа.