Когда российские военные получат построенный «с нуля» бомбардировщик Ту-160М

По словам Мантурова, изначально предполагалась поставка самолётов в конце 2023 года. Но всё получилось сделать быстрее. Ту-160М хотят уже скоро передать Минобороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение.

Мантуров также рассказал, что в модернизацию Казанского авиазавода было вложено более 20 млрд рублей. Здесь будут строить не только Ту-160М, но и перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА).

Сообщается, что первый полёт модернизированного Ту-160М произошёл в январе 2022 года в Казани. Маневры проходили на высоте 600 метров в течение около получаса.