Когда российские военные получат построенный «с нуля» бомбардировщик Ту-160М

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Когда российские военные получат построенный «с нуля» бомбардировщик Ту-160МОбъяснил Мантуров
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Минобороны до конца первого полугодия получит первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.
По словам Мантурова, изначально предполагалась поставка самолётов в конце 2023 года. Но всё получилось сделать быстрее. Ту-160М хотят уже скоро передать Минобороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение.
Мантуров также рассказал, что в модернизацию Казанского авиазавода было вложено более 20 млрд рублей. Здесь будут строить не только Ту-160М, но и перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА).
Сообщается, что первый полёт модернизированного Ту-160М произошёл в январе 2022 года в Казани. Маневры проходили на высоте 600 метров в течение около получаса.
Источник: Российская газета