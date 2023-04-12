Когда Россия посетит Венеру

Миссия "Венера-Д" включает в себя посадочный модуль и орбитальный аппарат, а предварительный проект космического комплекса находится в стадии разработки.

Первоначально проект планировался как совместная миссия с Соединенными Штатами. Однако в апреле 2022 года Роскосмос объявил, что миссия может быть отложена на неопределенный срок, а ее разработкой будут заниматься исключительно российские специалисты.

Целью "Венера-Д" является изучение атмосферы, климата и геологии Венеры, а также ее потенциальной пригодности для обитания какой-либо формы жизни.