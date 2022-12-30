Когда Россия запустит производство самолёта МС-21 с отечественными двигателями и крылом

18:58, 30 декабря 2022
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Когда Россия запустит производство самолёта МС-21 с отечественными двигателями и крыломРассказал глава Минпромторга
Россия запустит производство самолёта МС-21 с отечественными двигателями и крылом в 2025. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о том, когда будет запущено серийное производство самолёта МС-21 с отечественными двигателями и крылом.
Фото: Russianplanes.net
По словам Мантурова, МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и крылом из отечественных композитных материалов будет запущен в серийное производство в 2025 году.
«Мы будем производить этот самолёт серийно и поставлять его потребителям», — отметил министр.