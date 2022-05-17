Когда сладкое отвратительно: учёные узнали, что мешает тараканам спариваться

Известно, что самцы тараканов Blattella germanica перед спариванием предлагают самкам «подарок» в виде выделений, которые сочетают в себе сахара и жиры. Это помогает привлечь и удержать внимание самок достаточно долго, чтобы начать спаривание.

Исследование однако показывает, что слюна некоторых самок расщепляет сладкое лакомство из сложных сахаров до глюкозы, которая становится горькой пилюлей для них. Это заставляет самок убегать без спаривания.

Отмечается, что, как правило, тараканы любят сахар. Но у некоторых развилось отвращение к глюкозе, возможно, из-за присутствия простого сахара в приманках для тараканов. Поэтому рекомендуется не использовать сладкие приманки, чтобы не развивать у насекомых эту черту.