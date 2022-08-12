Когда Солнце станет максимально горячим. Ответ науки

Солнце, возраст которого составляет около 4,57 млрд лет, в настоящее время находится в комфортном среднем возрасте и довольно стабильно. Так будет не всегда. Поскольку водородное топливо в ядре звезды заканчивается, когда-нибудь она раздуется и превратится в красного гиганта, понизив при этом температуру своей поверхности.

Учёные узнали, что Солнце достигнет максимальной температуры примерно в возрасте 8 млрд лет, затем остынет и увеличится в размерах, став красным гигантом в возрасте около 10-11 млрд лет. В конечном итоге оно станет тусклым белым карликом.

Таким образом, ближайшие примерно 3,5 млрд лет нам опасаться нечего (по крайней мере если речь о Солнце).