Когда стартует производство батарей для электрических "Москвичей"

Технические характеристики этого модуля, по данным издания, позволяют гибко менять емкость батареи, а также использовать его не только для электромобилей, но и для электрогрузовиков и электробусов. По сообщениям, серийный выпуск батарей начнется после ввода в эксплуатацию так называемой "Гигафабрики" в Калининградской области, строительство которой началось в октябре этого года. Генеральный директор “Рэнер” Александр Камашев рассказал, что компания будет готова предоставить батареи отечественного производства для электромоделей "Москвич".

А Алексей Лихачев, директор государственного предприятия "Росатом", заявил, что завод сможет производить до 50 000 батарей в год. Но эксперты сомневаются, что такое количество электромобилей будет востребовано на российском рынке.