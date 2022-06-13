Когда у Индии появится первая гиперзвуковая ракета

«BrahMos Aerospace способна производить гиперзвуковые ракеты. Через 5-6 лет мы сможем получить нашу первую гиперзвуковую ракету на основе ракеты BrahMos», — заявил Ране. То есть страна должна к 2027-2028 году обзавестись собственным оружием.

BrahMos Aerospace принадлежит Индийской организации оборонных исследований и разработок и Российскому НПО машиностроения. Компания уже производит сверхзвуковую крылатую ракету средней дальности BrahMos. В качестве её носителей выступают подлодки, надводные корабли, самолёты. Ракету создали на базе российской сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты П-800 «Оникс».

Сверхзвуковой ракетой считается та, что способна развивать скорость от 1230 до 6150 км/ч, а гиперзвуковой— от 6150 до 12300 км/ч.