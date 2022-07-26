Когда Украина начнёт применять американские истребители F-16

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Когда Украина начнёт применять американские истребители F-16Сроки назвал бывший американский пилот
Американское издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего пилота истребителей F-16 Fighting Falcon Джона Венейбла рассказало, когда Украина будет готова использовать эти самолёты.
По мнению бывшего американского военного, для этого понадобится год-полтора. Такой срок назван потому, что переобучить способного пилота советских истребителей МиГ-29 на управление F-16 Fighting Falcon особо труда не составит. Но подготовка логистики, обучение техников для полноценного обслуживания самолётов займёт кратно больше времени.
«Если у вас нет подрядчика, который готов отправиться в зону активных боевых действий с командой техников, которые уже имели опыт работы с самолётом, вы ожидаете от года до полутора, прежде чем Украина сможет начать использовать эти самолёты», — оценил ситуацию Джон Венейбл.
Источник:Breaking Defense
Автор:Андрей КадуковТеги:
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