Когда в России начнут внедрять квантовые сети

Наука и технологии
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Когда в России начнут внедрять квантовые сетиОни нужны для защиты от взломов
Директор Центра компетенций НТИ по квантовым коммуникациям на базе НИТУ МИСиС Юрий Курочкин заявил журналистам, что квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года. Первыми их освоят городские предприятия.
Эксперт пояснил, что квантовые линии связи позволяют передавать большие массивы данных с высокой скоростью, при этом они надёжно зашифрованы. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи будет невозможно прослушать незаметно.
По словам Курочкина, в России к 2024 году планируют запустить 7 тысяч километров квантовых сетей. Развитие рынка обеспечено в первую очередь городскими квантовыми сетями для предприятий. Это позволит им защититься от угроз взлома.
В основном квантовые сети заинтересуют финансовый сектор, энергетические предприятия, предприятия потребительского рынка, различные производства.
Источник: РИА Новости