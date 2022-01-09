Когда в России начнут внедрять квантовые сети

Эксперт пояснил, что квантовые линии связи позволяют передавать большие массивы данных с высокой скоростью, при этом они надёжно зашифрованы. Законы физики не позволяют измерить квантовое состояние так, чтобы оно не изменилось, поэтому квантовый канал связи будет невозможно прослушать незаметно.

По словам Курочкина, в России к 2024 году планируют запустить 7 тысяч километров квантовых сетей. Развитие рынка обеспечено в первую очередь городскими квантовыми сетями для предприятий. Это позволит им защититься от угроз взлома.

В основном квантовые сети заинтересуют финансовый сектор, энергетические предприятия, предприятия потребительского рынка, различные производства.