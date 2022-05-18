Когда в России начнётся серийное производство истребителей Су-75 Checkmate

Вчера в 22:31
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Когда в России начнётся серийное производство истребителей Су-75 CheckmateРассказал глава «Ростеха»
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, когда в России будет запущено серийное производство истребителей Су-75 Checkmate.
Чемезов отметил, что серийное производство начнётся в 2027 году. Также он сообщил, что самолёт называется по-английски потому, что ориентирован на зарубежный рынок, на экспорт. Но в «Ростехе» надеются, что его приобретёт и Министерство обороны РФ.
«Серийно мы планируем начать его производить в 2027 году», — сообщил Чемезов.