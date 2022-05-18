Наука и технологии
Вчера в 22:31
1 мин.

Когда в России начнётся серийное производство истребителей Су-75 Checkmate

Рассказал глава «Ростеха»
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, когда в России будет запущено серийное производство истребителей Су-75 Checkmate.
Когда в России начнётся серийное производство истребителей Су-75 Checkmate

Чемезов отметил, что серийное производство начнётся в 2027 году. Также он сообщил, что самолёт называется по-английски потому, что ориентирован на зарубежный рынок, на экспорт. Но в «Ростехе» надеются, что его приобретёт и Министерство обороны РФ.

«Серийно мы планируем начать его производить в 2027 году», — сообщил Чемезов.

Новости партнеров
Новости партнеров