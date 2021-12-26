Когда в России появятся первые электронные паспорта

По словам Казаковой, электронные паспорта планируют начать выдавать в январе 2023 года. Сейчас в стране прорабатывают «детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов». МВД работает над этим вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также Казакова рассказала, что электронные паспорта будут выдаваться людям старше 14 лет «на добровольной основе». На старте планируют выдать не менее 100 тысяч документов.

Ранее сообщалось, что электронный паспорт в России будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. С ним в связке будет работать мобильное приложение «Мой паспорт».