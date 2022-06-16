Когда в России ужесточат рынок криптовалют

В ЦБ от своей позиции не отказываются, придерживались ее на всех последних дискуссиях. Более того, позиция Минфина также становится более жесткой. Полагаю, осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка