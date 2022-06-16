Когда в России ужесточат рынок криптовалют

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Когда в России ужесточат рынок криптовалютЦБ и Минфин ужесточают свое отношение к этому рынку
Уже этой осенью в Госдуму могут внести законопроект о регулировании криптовалют. О чем сообщают “Известия” со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.
Он допустил, что новый документ о регулировании разработают правительство и ЦБ России. При этом Аксаков уточнил, что ЦБ придерживается достаточно жесткой позиции в отношении легализации криптовалют. По его словам, регулятор считает, что у криптовалют нет будущего и они находятся под довольно жестким контролем и регулированием спецслужб недружественных стран.
В ЦБ от своей позиции не отказываются, придерживались ее на всех последних дискуссиях. Более того, позиция Минфина также становится более жесткой. Полагаю, осенью законопроект может появиться в Госдуме. Может быть, будет найден компромисс, который будет заключаться в очень жестком регулировании крипторынка
Анатолий Аксаков
Глава комитета Госдумы по финрынку