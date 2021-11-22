Когда в России запустят интернет из космоса

По словам Рогозина, «Роскосмос» получил первые средства для реализации программы спутникового интернета «Сфера». Это может случиться уже к 2024 году.

Что касается объёма денежных средств, то госкомпания получила в этом году 12 млрд рублей. В следующем году будет получено ещё 7 млрд рублей. Это позволит создать два лётных прототипа космических аппаратов «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). в 2024 году будут выведены в космос спутники связи «Экспресс-РВ». К 2030 году в космосе должны будут находиться около 600 спутников.

Проект «Сфера» были разработан, чтобы охватить доступом в интернет все территории страны. Программа аналогична Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском.