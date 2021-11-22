Когда в России запустят интернет из космоса

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Когда в России запустят интернет из космосаРассказал Рогозин
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, когда россияне смогут воспользоваться «интернетом из космоса».
По словам Рогозина, «Роскосмос» получил первые средства для реализации программы спутникового интернета «Сфера». Это может случиться уже к 2024 году.
Что касается объёма денежных средств, то госкомпания получила в этом году 12 млрд рублей. В следующем году будет получено ещё 7 млрд рублей. Это позволит создать два лётных прототипа космических аппаратов «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). в 2024 году будут выведены в космос спутники связи «Экспресс-РВ». К 2030 году в космосе должны будут находиться около 600 спутников.
Проект «Сфера» были разработан, чтобы охватить доступом в интернет все территории страны. Программа аналогична Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском.
Источник: РБК