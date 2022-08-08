Когда выйдет и сколько будет стоить шлем виртуальной реальности Apple

По словам Куо, Apple планирует анонсировать свою гарнитуру смешанной реальности, о которой давно ходят слухи, в январе 2023 года. Ожидается, что устройство будет стоить более $2000. Позволить себе такое, конечно, смогут не все.

По слухам, гарнитура будет оснащена чипом с производительностью на уровне M1 Pro (установлен в 14-дюймовом и 16-дюймовом MacBook Pro). Устройство получит более десятка камер для отслеживания движений рук, два дисплея сверхвысокого разрешения 8K и передовую технологией отслеживания взгляда.