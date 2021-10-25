«Когда закончится пробка?»: Алису добавили в Яндекс.Карты

Алису можно будет спросить «Алиса, а долго стоять в пробке?», и она ответит: «Пробка — 100 метров, примерно на 2 минуты». Также она может подсказать, сколько ещё осталось ехать до места назначения.

Загрузка офлайн-карт позволит искать места и строить маршруты без интернета. Для этого нужно сказать: «Алиса, скачай карту» и добавить название города, области, республики или края.

Чтобы начать общаться с Алисой и давай ей задания, нужно обновить приложение и сказать: «Алиса». Можно также нажать на фиолетовую кнопку на главном экране.