«Когда закончится пробка?»: Алису добавили в Яндекс.Карты

Наука и технологии
Сегодня в 15:00
1 мин.
«Когда закончится пробка?»: Алису добавили в Яндекс.КартыОна будет помогать и развлекать в пути
Голосового помощника Алису добавили в Яндекс.Карты. Она поможет построить маршрут, покажет парковки и их стоимость, скачает офлайн-карту, сможет подсказать ресторан и развлечь пассажиров.
Алису можно будет спросить «Алиса, а долго стоять в пробке?», и она ответит: «Пробка — 100 метров, примерно на 2 минуты». Также она может подсказать, сколько ещё осталось ехать до места назначения.
Загрузка офлайн-карт позволит искать места и строить маршруты без интернета. Для этого нужно сказать: «Алиса, скачай карту» и добавить название города, области, республики или края.
Чтобы начать общаться с Алисой и давай ей задания, нужно обновить приложение и сказать: «Алиса». Можно также нажать на фиолетовую кнопку на главном экране.
Источник: Пресс-релиз Яндекса