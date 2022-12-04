Когда запустят первый в мире космический лифт

Скорость передвижения кабины лифта, как предполагается, будет составлять примерно 200 км/ч. А вес этого устройства будет равняться 20 т.

Специалисты ожидают, что переместиться на геосинхронную орбиту при помощи лифта можно будет за 8 дней, на Луну - за 14 дней, на Марс - за 61 день.

Учёные рассчитывают, что космический лифт можно будет запустить уже в 2035 году. Однако ещё понадобится провести испытания, чтобы убедиться, что он подойдёт для перевозки людей. Поэтому люди станут на нём ездить примерно в 2045 году.