Когда запустят первый в мире космический лифт

Когда запустят первый в мире космический лифтИ за какое время на нём можно будет доехать до Марса
Учёные уже представили новый проект космического лифта. Предполагается, что на нём можно будет с лёгкостью добраться и до Марса, и даже до Луны.
Фото: Dazed
На Международном симпозиуме 2022 года по мирному использованию космических технологий для укрепления здоровья людей был представлен проект космического лифта. Он позволит быстро перемещать как припасы, так и персонал в космос.
Благодаря длинному кабелю, который протянется от Земли до других планет, можно будет за всего 61 день добраться до Марса.
Скорость передвижения кабины лифта, как предполагается, будет составлять примерно 200 км/ч. А вес этого устройства будет равняться 20 т.
Специалисты ожидают, что переместиться на геосинхронную орбиту при помощи лифта можно будет за 8 дней, на Луну - за 14 дней, на Марс - за 61 день.
Учёные рассчитывают, что космический лифт можно будет запустить уже в 2035 году. Однако ещё понадобится провести испытания, чтобы убедиться, что он подойдёт для перевозки людей. Поэтому люди станут на нём ездить примерно в 2045 году.