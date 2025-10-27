Kohler выпустила камеру… для унитаза

Опубликовано 27 октября 2025, 20:151 мин.
Kohler выпустила камеру… для унитазаАнализирует ваши… испражнения. Зато отслеживает здоровье
Kohler выпустила устройство Dekoda, которое крепится на унитаз и автоматически фотографирует ваши испражнения для анализа здоровья. Цена удовольствия — $ 600.
© Kohler Health
Dekoda имеет встроенные сенсоры и алгоритмы машинного обучения, которые оценивают показатели здоровья кишечника, уровень гидратации и даже наличие крови, которую порой сложно заметить визуально. Результаты отправляются в мобильное приложение Kohler Health, где пользователи получают советы по улучшению здоровья.
Устройство поддерживает аутентификацию отпечатком пальца, чтобы сканировались только ваши испражнения, а все данные шифруются.
Однако приложение требует подписку: $70 в год для одного пользователя или $130 в семейной подписке до пяти человек. Камера направлена только в унитаз, поэтому «ничего лишнего» не снимает.
На данный момент приложение поддерживает только iOS. Версия для Android находится в разработке.