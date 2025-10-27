Наука и технологии
Kohler выпустила камеру… для унитаза

Анализирует ваши… испражнения. Зато отслеживает здоровье
Kohler выпустила устройство Dekoda, которое крепится на унитаз и автоматически фотографирует ваши испражнения для анализа здоровья. Цена удовольствия — $ 600.
Dekoda имеет встроенные сенсоры и алгоритмы машинного обучения, которые оценивают показатели здоровья кишечника, уровень гидратации и даже наличие крови, которую порой сложно заметить визуально. Результаты отправляются в мобильное приложение Kohler Health, где пользователи получают советы по улучшению здоровья.

Устройство поддерживает аутентификацию отпечатком пальца, чтобы сканировались только ваши испражнения, а все данные шифруются.

Однако приложение требует подписку: $70 в год для одного пользователя или $130 в семейной подписке до пяти человек. Камера направлена только в унитаз, поэтому «ничего лишнего» не снимает.

На данный момент приложение поддерживает только iOS. Версия для Android находится в разработке.

