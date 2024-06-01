Количество «брака» в биомедицинских работах увеличилось в четыре раза за 20 лет

Опубликовано 01 июня 2024, 23:45
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Количество «брака» в биомедицинских работах увеличилось в четыре раза за 20 летИсследований стало больше, или качество упало?
Недавнее исследование показало четырехкратное увеличение числа отказов в научных работах в области биомедицины в Европе в период с 2000 по 2021 год. В исследовании, опубликованном в журнале Nature, подчеркивается, что две трети этих отказов были вызваны неправомерными действиями исследователей, такими как манипулирование данными и подтасовка авторства.
Исследование, проведенное под руководством Альберто Руано-Равины, исследователя в области общественного здравоохранения из Университета Сантьяго-де-Компостела, предполагает, что усовершенствованные методы расследования и цифровые инструменты помогли более эффективно выявлять потенциальные нарушения.
В результате исследователи и издатели становятся все более «искусными» в выявлении ошибок и мошеннических действий, что привело к росту числа отказов в публикации.
Только в 2023 году будет отозвано рекордное количество статей — 10 000. Хотя неправомерные действия являются важной причиной, не все опровержения связаны с обманом; некоторые из них происходят в результате обнаружения честными авторами ошибок в своей работе.