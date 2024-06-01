Количество «брака» в биомедицинских работах увеличилось в четыре раза за 20 лет

Исследование, проведенное под руководством Альберто Руано-Равины, исследователя в области общественного здравоохранения из Университета Сантьяго-де-Компостела, предполагает, что усовершенствованные методы расследования и цифровые инструменты помогли более эффективно выявлять потенциальные нарушения.

В результате исследователи и издатели становятся все более «искусными» в выявлении ошибок и мошеннических действий, что привело к росту числа отказов в публикации.

Только в 2023 году будет отозвано рекордное количество статей — 10 000. Хотя неправомерные действия являются важной причиной, не все опровержения связаны с обманом; некоторые из них происходят в результате обнаружения честными авторами ошибок в своей работе.