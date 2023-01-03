Количество микропластика на морском дне увеличилось втрое всего за 20 лет

Команда проанализировала пять кернов отложений, которые были извлечены из Балеарского моря. Каждый керн имел длину 37 см и позволил исследователям увидеть, сколько микропластика было на морском дне с 1965 года, когда началось его массовое производство пластика.

«В частности, результаты показывают, что с 2000 года количество пластиковых частиц, осевших на морском дне, увеличилось в три раза и что их накопление не только не уменьшается, но и не прекращает расти, следуя росту производства и глобального использования этих материалов», — рассказал один из авторов исследования.