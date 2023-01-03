Наука и технологии
19:15, 03 января 2023
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Количество микропластика на морском дне увеличилось втрое всего за 20 лет

Это плохо

Исследователи обнаружили, что количество микропластика, содержащегося на дне океанов, утроилось за 20 лет.

Количество микропластика на морском дне увеличилось втрое всего за 20 лет

Фото: Unsplash

Команда проанализировала пять кернов отложений, которые были извлечены из Балеарского моря. Каждый керн имел длину 37 см и позволил исследователям увидеть, сколько микропластика было на морском дне с 1965 года, когда началось его массовое производство пластика.

«В частности, результаты показывают, что с 2000 года количество пластиковых частиц, осевших на морском дне, увеличилось в три раза и что их накопление не только не уменьшается, но и не прекращает расти, следуя росту производства и глобального использования этих материалов», — рассказал один из авторов исследования.

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