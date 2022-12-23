Количество микропластика в Средиземном море утроилось за 20 лет

Теперь отдельная команда из испанского Автономного университета Барселоны и датского Университета Ольборга опубликовала новые исследования, касающиеся микропластика в Средиземном море, с акцентом на то, как он опускается на морское дно и что происходит дальше.

Команда собрала керн осадочных пород в западной части Средиземного моря и использовала передовые технологии визуализации для изучения частиц размером 11 микрометров.

Команда обнаружила, что микропластик сохраняется в морском дне, как только попадает в него. Ученые говорят, что отсутствие деградации может быть связано с недостатком эрозии, кислорода или света.

Ученые смогли составить хронологию загрязнения морского дна пластиком и утверждают, что количество микропластика утроилось с 2000 года, а характер накопления пластика в этой “горячей точке” отражает глобальное производство и использование пластика в период с 1965 по 2000 год.