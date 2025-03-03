Запущенный в 2003 году компанией Valve, Steam начинался как способ распространения собственных игр, в том числе хитовой Half-Life 2. Со временем он стал основной платформой для компьютерных игр благодаря большой библиотеке игр и удобному подходу. Несмотря на конкуренцию со стороны таких сервисов, как Epic Games Store, Steam продолжает доминировать.

Рост числа пользователей может быть связан с успехом Monster Hunter Wilds, которая привлекла огромное внимание.

Всего два года назад число одновременных пользователей было 30 миллионов на пике.