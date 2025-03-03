Опубликовано 03 марта 2025, 01:301 мин.
Количество одновременных пользователей Steam достигло 40 миллионов — рекордСпасибо недавним релизам
Steam достиг исторического рубежа, впервые превысив 40 миллионов одновременных пользователей. По данным SteamDB, пиковое число пользователей достигло 40 270 997 (на момент написания материала), и оно может продолжать расти.
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Запущенный в 2003 году компанией Valve, Steam начинался как способ распространения собственных игр, в том числе хитовой Half-Life 2. Со временем он стал основной платформой для компьютерных игр благодаря большой библиотеке игр и удобному подходу. Несмотря на конкуренцию со стороны таких сервисов, как Epic Games Store, Steam продолжает доминировать.
Рост числа пользователей может быть связан с успехом Monster Hunter Wilds, которая привлекла огромное внимание.
Всего два года назад число одновременных пользователей было 30 миллионов на пике.