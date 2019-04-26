Количество счастливых россиян достигло максимума

Исследователи также узнали, почему россияне счастливы. Для 33% опрошенных счастье заключается в семье. Это самая популярная причина. 21% респондентов заявили, что счастливы потому, что здоровы они сами и их близкие. Для 18% россиян причиной счастья являются дети, и только 17% опрошенных сказали, что чувство счастья у них вызывает работа.

Благополучная личная жизнь оказалась не таким уж важным фактором: лишь 9% россиян назвали её источником счастья.

Согласно данным ВЦИОМа, процент счастливых россиян вырос по сравнению с предыдущим годом на 2%. Сегодняшний показатель — максимальный за все годы измерений.