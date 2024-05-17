Количество солнечных панелей в США достигло 5 миллионов

На рынке страны по-прежнему доминируют жилые солнечные установки, на которые приходится 97% установок. Этот сектор демонстрирует рекордный рост уже пять лет подряд, что обусловлено желанием граждан контролировать расходы на электроэнергию, которая дешевле не становится. Калифорния остается лидером с 2 миллионами установок, но другие штаты быстро догоняют ее. Например, в Иллинойсе количество установок резко возросло с 2 500 в 2017 году до более чем 87 000 в настоящее время.

Прогнозы SEIA предсказывают удвоение количества установок до 10 миллионов к 2030 году и утроение до 15 миллионов к 2034 году.