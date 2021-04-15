Коллекторы банков в России начали использовать технологию распознавания лжи

Как пишет издание «РИА Новости», коллекторы используют голосовой скоринг. Это набор моделей, которые могут предсказывать, обманывает клиент сотрудника или нет. В агентстве пояснили, что научились предсказывать ложь по полу, возрасту, интонациям. Коллекторы могут понять, действительно ли человек оплатит задолженность, если обещает это.

Сообщается, что эксперимент начался 1,5-2 года назад. В Сбере считают, что применить такой «детектор лжи» можно во всех сферах деятельности. Технология уже используется при собеседованиях с кандидатами на массовые вакансии. Работодатель может понять, честен перед ним соискатель или нечестен.