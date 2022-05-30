Колонизаторам космоса предрекли будущее киборгов

Астрофизик заявил, что современные космонавты могут попытаться изменить себя и стать смесью «плоти, крови и электроники». Учёный предполагает, что в течение одного-двух поколений они могли бы стать совершенно другим видом. Космолог оптимистично заявляет, что люди могли бы стать практически бессмертными, что позволило бы им дольше исследовать космос. Ведь даже полёт от Земли к другим планетам Солнечной системы может занимать годы.

Сегодня мы уже писали об исследовании, которое предположило, что мозг человека может хорошо адаптироваться к имплантам. Эксперимент с роботизированным пальцем показал, что люди со временем начинают ощущать его частью собственной руки.