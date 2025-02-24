Колонка JBL Flip 7 вышла с улучшающим звук ИИ

Опубликовано 24 февраля 2025, 10:301 мин.
Колонка JBL Flip 7 вышла с улучшающим звук ИИBluetooth 5.4 и прочной конструкцией
JBL выпустила Flip 7, обновленную портативную Bluetooth-колонку с искусственным интеллектом, улучшенным беспроводным соединением и прочной водонепроницаемой конструкцией. Flip 7 предлагается в специальной подарочной коробке по цене 1 349 юаней ($186), а по специальной акции цена снизится до 1 149 юаней ($158). Предварительные заказы начнутся 24 февраля.
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В Flip 7 используется технология JBL AI Sound Boost, которая оптимизирует звук в режиме реального времени для более чистого и сбалансированного звучания. Благодаря классу защиты IP68, Flip 7 является пыле- и водонепроницаемым устройством, способным выдержать сильный дождь, песчаную бурю и даже погружение в воду.
Она оснащена Bluetooth 5.4 для более быстрого сопряжения, снижения задержки и повышения энергоэффективности. Поддержка Auracast позволяет синхронизировать несколько колонок JBL для создания стереосистемы.
Есть передача звука без потерь при подключении к компьютерам или совместимым устройствам по USB-C.