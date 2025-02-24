Колонка JBL Flip 7 вышла с улучшающим звук ИИ

В Flip 7 используется технология JBL AI Sound Boost, которая оптимизирует звук в режиме реального времени для более чистого и сбалансированного звучания. Благодаря классу защиты IP68, Flip 7 является пыле- и водонепроницаемым устройством, способным выдержать сильный дождь, песчаную бурю и даже погружение в воду.

Она оснащена Bluetooth 5.4 для более быстрого сопряжения, снижения задержки и повышения энергоэффективности. Поддержка Auracast позволяет синхронизировать несколько колонок JBL для создания стереосистемы.

Есть передача звука без потерь при подключении к компьютерам или совместимым устройствам по USB-C.