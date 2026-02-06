Колонки для шеи: JLab выпустила гигантские наушники Blue XL всего за $100

Опубликовано 06 февраля 2026, 20:071 мин.
Колонки для шеи: JLab выпустила гигантские наушники Blue XL всего за $100Серия, правда, ограничена
JLab выпустила «наушники» Blue XL. Несмотря на внешний вид, это не совсем то, чем кажется. Это, скорее, Bluetooth-колонка. Зато дешевая.
© JLab
Производитель предлагает носить их на шее, либо просто ставить на полку дома. Устройство оснащено двумя динамиками и обладает мощностью 30 Вт. Одного заряда хватает до 20 часов воспроизведения, полностью аккумулятор заряжается за 3 часа.
Цена новинки составляет $100. Компания выпускает её ограниченной серией.
Jlab, между прочим, не совсем уж «ноунейм» бренд. Его основали в США в далёком 2005 году. Компания начинала с производства недорогих наушников-вкладышей, но со временем расширила ассортимент.