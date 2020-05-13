Недавно мы писали о том, как блогер собрал из комплекта колёсиков для Mac Pro и из части корпуса устройства нечто, напоминающее роликовую доску. Она оказалась не очень пригодна для катания. Теперь же колёсики для компьютера Apple за 70 тысяч рублей проверили в настоящем скейтборде.