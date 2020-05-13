Наука и технологии
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Колёсики для компьютера Apple за 70 тысяч рублей проверили в настоящем скейтборде
Годятся ли они хоть на что-то?
Недавно мы писали о том, как блогер собрал из комплекта колёсиков для Mac Pro и из части корпуса устройства нечто, напоминающее роликовую доску. Она оказалась не очень пригодна для катания. Теперь же колёсики для компьютера Apple за 70 тысяч рублей проверили в настоящем скейтборде.
Экспериментом занялся автор YouTube-канала Braille Skateboarding. Он взял настоящую деку для скейтборда и многострадальные колёсики. Когда блогер приделал их к основе и получил готовую доску, он решил проверить, насколько поделка хороша в катании. Как и было ожидаемо, результат оказался плохим. Колёсики постоянно поворачивались из стороны в сторону, и ехать на таком скейтборде было практически невозможно. Впрочем, сами колесики оказались достаточно крепкими.