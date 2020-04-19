Команда анонимной сети Tor уволила треть сотрудников

Tor — это система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать анонимное соединение. Существует одноимённый браузер, известный широкой общественности как средство, чтобы «попасть в даркнет».

Команда Tor Project сообщила в своём блоге, что ей пришлось уволить треть своих сотрудников — 13 человек. В команде осталось 22 штатных работника. Сокращения связаны с отсутствием должных финансовых вливаний из-за пандемии COVID-19.

В Tor Project заявили, что им жаль расставаться с ценными сотрудниками, однако проект не перестанет работать над программным обеспечением.

В принципе, поддержать Tor Project может любой желающий. На официальном сайте проекта есть раздел для донатов.