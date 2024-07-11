Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2024, 17:15
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Команда Boeing вместо недели проведет почти всё лето на МКС: много проблем

Капсулу ожидает продления пребывания
Космический корабль Boeing Starliner, первоначально запланированный для короткого недельного полета на Международную космическую станцию (МКС), останется пристыкованным как минимум до августа из-за технических неполадок. Эта задержка возникла в связи с тем, что NASA и Boeing устраняют многочисленные утечки гелия и неисправности движителей, которые мешают миссии с момента ее запуска 5 июня этого года.
Команда Boeing вместо недели проведет почти всё лето на МКС: много проблем

© NASA

Миссия, критически важная для сертификации Starliner, чтобы регулярно доставлять грузы и экипаж на МКС, столкнулась с проблемами, когда утечка гелия в движителях превратилась в пять утечек и четыре неисправных движителя. Хотя капсуле удалось выполнить ручную стыковку с МКС, ожидаются проведения обширных наземных испытаний дублирующей системы движителей.

Несмотря на трудности, астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс сохраняют позитивный настрой, внося свой вклад в работу МКС. NASA планирует завершить наземные испытания к концу июля, чтобы в середине августа произвести отстыковку.

Несоблюдение этого срока может привести к дальнейшей задержке сертификации Starliner и потенциальному отказу от запланированной на февраль 2025 года миссии, вместо которой, возможно, будет использоваться SpaceX Dragon.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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