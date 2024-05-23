Команда президента США открыла вакансию эксперта по мемам

Хотя нанимать профессионального менеджера по мемам может показаться абсурдным, цифровая организация стала столь же важной, как и традиционная агитация, пишут эксперты. Вирусная реклама может связать кандидатов с миллионами избирателей, и эту стратегию взяла на вооружение кампания Байдена, который даже завел аккаунт на TikTok, несмотря, что иронично, на возможные запреты этого приложения.

Энни Ву Генри, стратег по цифровым коммуникациям, подчеркнула важность модных и веселых цифровых моментов в предвыборной коммуникации. Однако она подчеркнула необходимость стратегического и продуманного исполнения, даже когда речь идет о мемах. Бывший президент Дональд Трамп также использовал мемы, в частности, продавал товары с его «магшотом».