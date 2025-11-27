Команда «Союз МС-28» успешно попала на МКС

Экипаж участвует в 74-й долгосрочной экспедиции. Кудь-Сверчков ранее летал на «Союзе МС-17» и провел в космосе 185 суток. Микаев совершает первый полет и станет пятым космонавтом из Прибайкалья. Уильямс — физик и радиолог с PhD по астрофизике, выпускник MIT и Стэнфорда.

На МКС доставят более 125 кг научного оборудования. Основные эксперименты: изучение стволовых клеток для имплантов («МСК-2»), кровотока в невесомости («ЛАЗМА»), влияние космоса на клетки дрозофил («Цитомеханариум»), проверка бактериофагов как альтернативы антибиотикам («ФАГЕН») и культивация клеток в микрогравитации («Каскад»). Всего за 242 суток экипаж проведет более 40 исследований и два выхода в открытый космос.

Особенность миссии — уникальный дизайн: корпус украшен рисунками детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Более 50 ребят увидели запуск лично.