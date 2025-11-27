Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2025, 18:37
1 мин.

Команда «Союз МС-28» успешно попала на МКС

Экипаж и научные эксперименты на борту
31 октября в 12:27 мск с 31-й площадки успешно стартовал корабль «Союз МС-28». В его составе — командир Сергей Кудь-Сверчков, инженер-космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Выведение на орбиту, отделение третьей ступени ракеты и раскрытие антенн и солнечных батарей прошло штатно. Стыковка со станцией произошла в 15:34 мск. Открытие люков и переход экипажа на МКС произошел примерно в 18:20 мск.
Экипаж участвует в 74-й долгосрочной экспедиции. Кудь-Сверчков ранее летал на «Союзе МС-17» и провел в космосе 185 суток. Микаев совершает первый полет и станет пятым космонавтом из Прибайкалья. Уильямс — физик и радиолог с PhD по астрофизике, выпускник MIT и Стэнфорда.

На МКС доставят более 125 кг научного оборудования. Основные эксперименты: изучение стволовых клеток для имплантов («МСК-2»), кровотока в невесомости («ЛАЗМА»), влияние космоса на клетки дрозофил («Цитомеханариум»), проверка бактериофагов как альтернативы антибиотикам («ФАГЕН») и культивация клеток в микрогравитации («Каскад»). Всего за 242 суток экипаж проведет более 40 исследований и два выхода в открытый космос.

Особенность миссии — уникальный дизайн: корпус украшен рисунками детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Более 50 ребят увидели запуск лично.

