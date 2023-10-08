Команда учёных создала нейросеть для объяснения принципа других нейросетей

Команда учёных создала нейросеть для объяснения принципа других нейросетейКлин клином вышибают
Ученые-компьютерщики из Нью-Йоркского университета (NYU) разработали нейронную сеть, способную объяснять свои предсказания, проливая свет на обычно скрытые процессы искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Это открытие имеет непосредственное отношение к использованию нейронных сетей в биологических исследованиях, в частности, при изучении сплайсинга РНК - важнейшего процесса передачи генетической информации. Многие нейронные сети не могут объяснить процесс принятия решений, что ограничивает их надежность и препятствует прогрессу исследований.
Нейронная сеть команды Нью-Йоркского университета основана на знаниях о сплайсинге РНК, что позволяет ученым отслеживать и количественно оценивать процесс сплайсинга РНК, обеспечивая прозрачность и глубокое понимание этого процесса.
Модель показала, что некоторые структуры РНК, например, шпилечные конфигурации, могут препятствовать сплайсингу. Это открытие было подтверждено в ходе экспериментов, что совпадает с выводами нейронной сети.