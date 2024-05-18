Командир танка рассказал о защите T-90M от дронов

Каждый Т-90М теперь оснащен системами радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя вражеские беспилотники. Кроме того, важным элементом защиты является металлическая сетка, установленная над башней танка и обеспечивающая комплексную защиту от FPV-дронов. «Мэджик» подчеркнул, что эта сетка обеспечивает безопасность экипажа со всех сторон — спереди, сзади и с боков.

Меры по защите от дронов постоянно совершенствуются на основе боевого опыта. У каждого танка — «индивидуальный проект», говорит «Мэджик». После каждой миссии вносятся коррективы, чтобы улучшить защиту в тех местах, где были замечены попадания.