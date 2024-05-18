Командир танка рассказал о защите T-90M от дронов

Опубликовано 18 мая 2024, 07:30
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Командир танка рассказал о защите T-90M от дроновИх оснастили специальными средствами защиты
В рамках модернизации танковые подразделения Т-90М на Херсонском фронте оснащаются современными средствами защиты от беспилотников. Командир с позывным «Мэджик» поделился с РИА Новости информацией о том, как его команда совместно с ремонтниками десантников группировки войск «Днепр» усовершенствовала танки для борьбы с беспилотниками-камикадзе.
Каждый Т-90М теперь оснащен системами радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя вражеские беспилотники. Кроме того, важным элементом защиты является металлическая сетка, установленная над башней танка и обеспечивающая комплексную защиту от FPV-дронов. «Мэджик» подчеркнул, что эта сетка обеспечивает безопасность экипажа со всех сторон — спереди, сзади и с боков.
Меры по защите от дронов постоянно совершенствуются на основе боевого опыта. У каждого танка — «индивидуальный проект», говорит «Мэджик». После каждой миссии вносятся коррективы, чтобы улучшить защиту в тех местах, где были замечены попадания.